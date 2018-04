London-Besuch fällt flach Amy Schumer: Im Krankenhaus wegen "schrecklicher Niereninfektion"

"Aber meine Gesundheit muss an erster Stelle stehen", so die 36-Jährige weiter. "Ich bin so dankbar, dass der Film so große Unterstützung erfährt. Ich hoffe, dass ihn sich die Leute in England und überall sonst auf der Welt ansehen werden. Er ist süß und lustig und man geht mit einem besseren Gefühl aus dem Saal. Das ist etwas, das ich auch hoffentlich bald fühlen werde."