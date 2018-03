Lohnt sich das Einschalten? "Tatort: Mitgehangen": So wird der neue Fall aus Köln

Am Anfang von "Mitgehangen" gibt es eine Leiche, doch es ist nicht das Opfer, sondern der Verdächtige: Familienvater Matthes Grevel (Moritz Grove) hat sich in seiner Zelle erhängt. Er soll den jungen Autonarr und Verkehrsrowdy Florin Baciu, der kürzlich als Teilhaber in seinen Reifenhandel eingestiegen ist, ermordet haben. Der hat zwar dank seiner Kontakte in die Raserszene Kundschaft angelockt, war bei seinen Kollegen jedoch äußerst unbeliebt. Die Spurensicherung findet heraus, dass Baciu nicht im Kofferraum des aus dem Wasser geborgenen Autos starb, sondern in der Montagehalle erschossen worden sein muss. Als dann auch Grevels minderjährige Tochter offenbart, dass Baciu Interesse an ihr gezeigt habe, scheinen genügend Indizien beisammen, um Grevel - der eigentlich ein Alibi hat - im Gefängnis "weichzukochen"...