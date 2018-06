Nils Petersen:

Bei seinem Länderspieldebüt am Samstag gegen Österreich von Beginn an auf dem Platz, aber nie im Spiel. Er hätte punkten, treffen müssen, die erfahrene Konkurrenz um den gesetzten Timo Werner und Mario Gomez hat dagegen entscheidende Vorteile in puncto Erfahrung.

