München - Am Dienstag hat Bundestrainer Jogi Löw sein vorläufiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben. Mit dabei war auch die ein oder andere Überraschung: So fehlen beispielsweise Rio-Held Mario Götze und Bayern-Angreifer Sandro Wagner, dafür steht allerdings Freiburgs Stürmer Nils Petersen im 27-Mann-Kader. Auch Manuel Neuer ist dabei – und das, obwohl er seit rund acht Monaten kein Spiel mehr absolviert hat.