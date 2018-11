"Es ist bezeichnend für uns, dass wir es nicht schaffen, den Ball über die Linie zu drücken. Wenn der Gegner so tief steht, ist es schwierig, Torchancen zu kreieren. Wir waren dann zu ungeduldig", erklärte der 39-Jährige: "Wir müssen bei den Standards wieder gefährlicher werden, wieder dahin kommen. Momentan sind wir nicht in der Lage, solche Spiele für uns zu entscheiden." Konkret: Es war bereits das sechste Remis in den vergangenen neun Partien.