Am Montagmittag wurde der Österreicher konkreter: Die Löwen werden Grimaldi noch in dieser Transferperiode verkaufen! "Adi hat in einem Gespräch letzte Woche ganz klar bekräftigt, dass er den Verein verlassen will. Das ist das Letzte, was wir nach außen geben. Alles andere wird sich in den nächsten Tagen entwickeln", meinte der 47-Jährige und erklärte: "Wir wollen die ganze Geschichte jetzt sachlich lösen und abhandeln. Ich gebe keinen weiteren Kommentar zu Adriano Grimaldi ab."