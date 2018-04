Sascha Mölders: Noch Chancen auf die Torjägerkrone?

Geht da sogar noch was mit der Torjägerkrone, nachdem Schweinfurts Adam Jabiri (16 Tore) gegen 1860 wegen des Totopokal-Halbfinals der „Schnüdel“ am Dienstag gegen den FC Memmingen wie die beiden Fast-Neulöwen Marius Willsch und Herbert Paul draußen blieb? „Ob ich Torschützenkönig werde, ist mir nicht so wichtig“, so Mölders: „Ich will in die Relegation, ich will aufsteigen, der Rest ist mir wurst!“