Es fehlt an Parkplätzen

Das Ende der Debatte um die Zukunft des Sechzgerstadions ist all das nicht. Da ist die Verwaltung, die einen SPD-Antrag prüft, wie weit die Kapazität noch erweitert werden kann.. Sportreferentin Zurek versprach, dass so schnell wie möglich eine Antwort vorliegen soll – verwies aber auch auf die vielen beteiligten Institutionen nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern auch bei den Sicherheitsbehörden. Da ist der Bezirksausschuss, der befürwortet, dass Sechzig in Giesing bleibt – aber auch genervt ist vom fehlenden Parkkonzept und sich nicht ernstgenommen vorkommt.

Und da sind viele Löwen-Fans, die nicht verstehen, warum nicht deutlich mehr Menschen ins Stadion dürfen. "Die 15.000 sind sicherlich ein positiver Schritt", sagte Martin Scherbel, der Vorsitzende der "Freunde des Sechzgerstadions", der AZ. "Aber natürlich wäre viel mehr möglich, im jetzigen baulichen Zustand definitiv zwischen 19.000 und 21.000." Es bleibt spannend in Giesing – nicht nur auf dem Rasen, wo in drei Wochen das erste Heimspiel stattfindet.