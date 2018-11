Waging am See - Nora? Karin? Irmgard? Werner Lorant verliert selbst zwischen all den Frauennamen nicht die Orientierung. "Eva drei - wo ist das?", wurde die Trainerlegende des TSV 1860 auf dem Strandcamping Waging am See in Oberbayern schon mal gefragt. Lorant, selbst eine Art Dauercamper, konnte Besuchern bei der Stellplatzsuche auf der 35 Hektar großen Anlage weiterhelfen. Grob gesagt jedenfalls liegt Eva drei zwischen Fanni und Dora.