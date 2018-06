München - Vom großen Hoffnungsträger zum Aussortieren. Nach nur einer Saison und lediglich 12 absolvierten Spielen ist das Thema Gebhart schon wieder Geschichte in Giesing. Der einstige U-19 Europameister bekommt nach seiner schweren Verletzung (Achillessehnenanriss) keinen neuen Vertrag bei 1860. Eine "schwierige Entscheidung", natürlich auch für seinen Trainer Daniel Bierofka. Im Gespräch mit dem "Merkur" rechtfertigt er sie: "Es gibt interne Gründe. Die waren so klar, dass wir die Entscheidung so treffen mussten. Es gab Rückmeldungen von verschiedenen Seiten, da muss man als sportlich Verantwortlicher solche Entscheidungen treffen."