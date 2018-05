Tickets für die Relegation im freien Verkauf - falls vorhanden

Daneben erhalten Vereinsmitglieder im selben Zeitraum die Möglichkeit, je maximal zwei Tickets zu erwerben, so lange der Vorrat reicht - per Online-Ticketshop oder im Kartenvorverkauf am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114 (Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 10. Mai 2018, ist der Kartenvorverkauf wegen des Feiertags geschlossen).