3. Und sonst: Uerdingens Tormaschine stottert

Selbst wenn Top-Stürmer Boere im Vollbesitz seiner Kräfte ist, tut sich die Mannschaft mit dem Toreschießen schwer. Gerade einmal 35-mal klingelte es aus KFC-Sicht im gegnerischen Tor. Nur die beiden Tabellenschlusslichter Sonnenhof Großaspach und Carl Zeiss Jena haben weniger Tore erzielt.

Die Löwen haben 15 Treffer mehr auf dem Konto als der kommende Gegner. Dennoch konnten sie von den letzten drei Auswärtsspielen beim KFC keines gewinnen. Die Bilanz: ein Remis, zwei Niederlagen. Uerdingen trägt seine Heimspiele in dieser Saison in einem Bundesliga-Stadion aus, der ESPRIT Arena, in der auch Fortuna Düsseldorf spielt.

Einige Löwen-Fans werden am Dienstag vielleicht einen alten Bekannten erkennen. Adriano Grimaldi, der in der Spielzeit 2018/19 für die Löwen auf Torejagd ging, steht in Uerdingen unter Vertrag. Dort kommt der 29-Jährige aber nur sporadisch zum Einsatz.

Lesen Sie auch: Pfeifer oder Froberg? Am Dienstag tagt der Beirat