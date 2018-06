Locken à la Olsen-Twins Lässiger Sommer-Style: Beach Waves leicht gemacht

Schritt für Schritt zu den Beach Waves

Gegenüber "E! News" erklärte der Experte seine Vorgehensweise in sieben einfachen Schritten. Für seine "New Beach Waves" empfiehlt Townsend einen Lockenstab mit zwei Heizstäben zu verwenden. Die Wellen lassen sich demnach am besten ins Haar einarbeiten, wenn es unbearbeitet ist. Also: Einfach waschen, mit Hitzeschutz pflegen, trocknen lassen und los!