Lobende Worte Das sagt Nick Jonas' zukünftige Schwiegermutter über den Star

Was für ein Kompliment für Nick Jonas (25, "Find You")! Die Mutter seiner Verlobten Priyanka Chopra (36, "Baywatch"), Madhu Chopra, hat zum ersten Mal über ihren zukünftigen Schwiegersohn gesprochen. In einem Interview mit der Website "DNA India" sagte sie: "Nick ist ein ruhiger und erwachsener Mann. Er ist ein wundervoller Mensch und jeder in der Familie liebt ihn."