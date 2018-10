Am Tag nach der Pressekonferenz traten die Münchner beim VfL Wolfsburg an und fuhren nach vier sieglosen Spielen in Folge wieder einen Dreier ein. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac setzte sich 3:1 durch und konnte den Abwärtstrend (vorerst) stoppen. (AZ-Kommentar: Die Bayern fordern, was sie selber nicht einhalten)