LKA sucht Zeugen Rätselhafte Diebstahl-Serie: Raubzug durch Bayerns Kirchen

Am Sonntag, dem 1. April, wurde in die katholische Pfarrkirche in Krummennaab (Landkreis Tirschenreuth) eingebrochen. Auch hier hebelten die Einbrecher die Tür der Sakristei auf und drangen in die Kirche ein. Sie entwendeten Bargeld und auch einen Schlüssel für den Tabernakel, in dem Kelche, Kreuze und andere sakrale Gegenstände weggeschlossen waren. Die Diebe plünderten zudem sämtliche Opferstöcke.