87. Minute: Und jetzt noch ne Ecke. Rudy macht's. Abgeblockt.

86. Minute: So geht's dahin. Keine eindeutige Gladbacher Torchance nach dem Wechsel...

82. Minute: TOOOOR FÜR DIE BAYERN! Kimmich flankt, Gladbachs Ginter verlängert unglücklich für Lewandowski - und der lässt sich die Chance aus drei Metern nicht entgehen. 27. Saisontor des Polen!

81. Minute: Strobl löst Zacaria ab - dritter und letzter Wechsel bei den Gladbachern.

80. Minute: Zehn Minuten noch. Was machen die Bayern? Noch ein bisschen was für die Galerie oder nochmal auf ein Tor gehen? Oder beides?

77. Minute: Tolisso tunnelt Kramer, dem das gar nicht gefällt. Foul - und Gelb für den Gladbacher.

74. Minute: Rafinha trägt jetzt die Kapitänsbinde - und wirft sich trotz Schulterprellung aus dem Sevilla-Spiel voll rein. Das gilt auch für Lewandowski mit seinem respektablen Veilchen.

73. Minute: Rafinha kommt für Alaba, der heute sein erstes Bundesligator mit dem rechten Fuß erzielte. Insgesamt sind es 18 Ligatore des Österreichers.

70. Minute: Lewandowski löst den Doppeltorschützen Wagner ab.

69. Minute: Gelbe Karte für Hummels.

67. Minute: TOOOOR FÜR DIE BAYERN! Alaba kommt von der linken Seite, legt sich die Kugel seelenruhig auf den rechten Fuß. Schraubt die Kugel ins rechte, entlegene Eck. Keine Chance für Sommer. Zweites Saisontor für den Österreicher, der hier quasi unbedrängt abziehen kann aus 16 Metern.

65. Minute: Jetzt bringt der Gladbach-Coach Grifo für Drmic. Und Cuisance für Hofmann.

64. Minute: Trainer Hecking unterlag aber in fünf seiner letzten sechs Aufgaben gegen den Branchenführer - jetzt sieht es wieder nach einer Pleite aus.

62. Minute: Es sieht ein bisschen danach aus, als gehe es den Gladbachern nur noch darum, nicht gänzlich eingeseift zu werden.

60. Minute: Elfmeter oder nicht. Bernat wurde nicht getroffen - wie der Videoschiedsrichter aus Köln bestätigt.

59. Minute: Wieder James, Abschluss Thiago. Abgeblockt und dann ohne Gefahr.

57. Minute: Auf der anderen Seite versuch es Wagner aus der Distanz. Vorbei.

57. Minute: Die Gladbacher sehen hier gerade kein Land. Drmic beim Konterversuch, zu schlampig gepasst und von den Münchner abgefangen.

53. Minute: Vorbereiter James hat hier Spaß - jetzt knallt er die Kugel aus 18 Metern an den linken Pfosten. Sommer kann da nur staunend schauen - und genau hinhören...

51. Minute: TOOOR FÜR DIE BAYERN! James schickt Tolisso rechts, Gladbachs Wendt steht zu weit weg. In der Mitte vergibt zunächst Wagner, dann staubt Thiago ab. 3:1!

49. Minute: Die Bayern sind gleich wieder voll da, Szenenapplaus für Süle - der Drmic abläuft.

46. Minute: Das Spiel läuft wieder - die Bayern jetzt mit James statt Müller.

HALBZEIT IN DER ALLIANZ ARENA: Nach ruckeligem Beginn steigerte sich die durchrotierte Bayern-Elf so nach und nach. Dennoch: Das 0:1 durch Drmic hatte bis zur 37. Minute Bestand, drei Minuten später machte erneut Wagner das 2:1 für den deutschen Rekordmeister.

43. Minute: Jetzt haben die Gäste so ein bisschen die Orientierung verloren. Freistoß für die Bayern aus 17 Metern, rechts versetzt. Alaba macht's. Sommer ist da.

40. Minute: TOOOOR FÜR DIE BAYERN! Kimmich atte die Kugel fast schon erliren, rutscht im Strafraum weg. Müller flankt den zweiten Ball, Wagner gewinnt das Kopfballduell im Stand.

37. Minute: TOOOOR FÜR DIE BAYERN! Toller Angriff! Müller auf der rechten Seite, gibt auf Süle, Süle auf Thiago, Thiago wieder auf Müller - der flach in die Mitte. Es folgt der zehnte Saisontreffer von Wagner! Er schiebt aus zwei Metern ein.

33. Minute: Jetzt ist da mal ne Lücke - Tolisso versucht's aus 17 Metern. Der Ball springt tückisch auf, Sommer mit Mühe.

32. Minute: Die Bayern-Fans fordern Eckball nach dem Duell von Müller mit Vestergaard, doch Müller gibt die Kugel brav und wortlos zurück.

29. Minute: Da ist nicht so richtg Zug drin vorne beiden Bayern. Die Bernat-Flanke aus dem Stand, in die Hände von Gladbach-Keeper Sommer.

27. Minute: Nach der Rudy-Ecke knallen die Nationalspieler Hummels und Gunter mit den Köpfen zusammen. Sieht aber so aus, als kämen alle beide ohne Veilchen a la Lewandowski davon.

25. Minute: Jetzt kommt die Flanke von Alaba - Müller gewinnt das Kopfballduell. Nicht sehr viel Druck hinter der Kugel, die geht links vorbei.

23. Minute: Die Gladbacher bleiben konzentriert bei der Sache, lassen nicht sehr viel zu.

19. Minute: Die Münchner sind nun besser im Spiel - auch wenn der Seitenwechsel auf Bernat jetzt nicht klappt. Zu weit, zu hoch.

16. Minute: Da ist die erste Bayern-Chance! Feines Füßchen von Thiago, der Lupfer in den Strafraum - und der Abschluss von Müller. Aus sieben Metern haarscharf am linken Pfosten vorbei.

14. Minute: Während die Fans fleißig Meistergesänge anstimmen, machen sich die Bayern daran, auf Angriffsmodus umzuschalten.

10. Minute: Wie reagieren die Bayern?

9. Minute: TOOOR FÜR GLADBACH! Gut und schnell gespielt über die rechte Seite. Tolles Zuspiel, ein Schlenker von Drmic gegen Süle - er trifft ins linke lange Eck. Zweites Saisontor für den Gladbacher.

7. Minute: Die Gäste sind leicht feldüberlegen, die neuformierte Bayern-Elf muss sich anscheinend noch finden.

5. Minute: Abtasten im Mittelfeld. Vestergaard versucht durchzsutecken, die Münchner fangen den Ball ab - und verlieren ihn sofort wieder.

4. Minute: Jetzt die Bayern nit Alaba über de linke Seite. Die Gladbacher können klären.

2. Minute: Das Hinspiel verloren die Bayern mit 1:2 - es war die erste Niederlage für Trainer Jupp Heynckes nach dessen Rückkehr. Heute ist es für Heynckes eine besondere Partie - das letzte Duell mit seinem zweiten Herzensklub.

1. Minute: Die Kugel rollt ... die Bayern in Rot. Die Gladbacher wollen sich hier nicht vertecken, holen da gerade durch Hazard beinahe den ersten Eckstoß heraus, dann kommt die Flanek in den Bayern-Strafraum - vorbei an Freund und Feind.

18:30 Uhr: Schiedsrichter ist Dr. Robert Kampka. Der 36-Jährige pfiff den Rekordmeister erst einmal in der Bundesliga: beim 4:2 über Werder Bremen in der Allianz Arena am 19. Spieltag der laufenden Saison. Robert Kempter und Benedikt Kempkes werden dem Mainzer assistieren, vierter Offizieller ist Rafael Foltyn. Als Video-Assistenten sind Sascha Stegemann und Johann Pfeifer eingeteilt.

18:29 Uhr: Die Gladbacher bestreiten in der Allianz Arena das 1.700. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte. 683 Siege feierte die Borussia im deutschen Oberhaus, dazu kommen 449 Remis und 567 Niederlagen. Damit rangiert Gladbach auf Rang 6 der ewigen Tabelle in der Bundesliga.

18:27 Uhr: Gladbach-Trainer Dieter Hecking hat sich ein bisschen gewundert, als er von den vielen Änderungen in der Münchner Startformation hörte. Können die Gladbacher davon profitieren?

18:19 Uhr: Seit nunmehr 36 Bundesligaspielen ist der FC Bayern daheim unbesiegt. Neben 29 Siegen gab es in diesem Zeitraum sieben Remis. Als bisher letztes Team entführte Mainz 05 im März 2016 in der Meisterschaft drei Punkte aus München (1:2). So lange blieb Bayern in der 2005 eröffneten Allianz Arena noch nie ohne Niederlage. Und in den vergangenen beiden Heimspielen bejubelten die Bayern-Fans gegen den Hamburger SV und Borussia Dortmund jeweils einen 6:0-Erfolg. Mehr als zwei Heimsiege mit mindestens sechs Toren Differenz in Folge gelangen in der Bundesligageschichte noch keiner Mannschaft.

18:13 Uhr: Bayern-Trainer Heynckes sagt über seinen Nachfolger Kovac: "Man wächst mit seinen Aufgaben. Er ist sehr eloquent." Lesen Sie hier den AZ-Kommentar zur Kovac-Personalie!

18:12 Uhr: Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußert sich unmittelbar vor der Partie nicht zur Kritik aus Frankfurt (Sportvorstand Fredi Bobic), der Klub sei zur Unzeit mit der Verpflichtung von Kovac ums die Ecke gekommen - und habe zudem dafür gesorgt, dass Details zum Wechsel an die Öffentlichkeit gekommen seien. Salihamidzic vor dem Sky-Mikrofon: "In Frankfurt können sie doch froh sein, dass das jetzt bekannt wird, so haben sie vier Wochen länger Zeit, einen neuen Trainer zu finden."

18:10 Uhr: Der zukünftige Bayern-Trainer Niko Kovac musste heute mit seinem aktuellen Klub Eintracht Frankfurt eine Niederlage einstecken - mit 1:4 unterlagen die Hessen bei Bayer Leverkusen.

18:09 Uhr: In 47 Duellen ging der FC Bayern als Sieger vom Platz, 23 Mal gewannen die Gladbacher, dazu kommen 29 Unentschieden. Übrigens kassierten beide Teams gegen keinen anderen Bundesligisten mehr Gegentore als gegen den kommenden Gegner. Die Bayern erzielten 185 Tore in diesem Duell, die Gladbacher 123.

18:06 Uhr: Der Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach geht heute in seiner 100. Auflage in der Bundesliga über die Bühne. Nur gegen den Hamburger SV (106) und Werder Bremen (104) spielte der deutsche Rekordmeister bis dato häufiger im deutschen Oberhaus.

18:05 Uhr: Bei Borussia Mönchengladbach gibt es drei Änderungen im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Hertha BSC: Thorgan Hazard, Josip Drmic und Jonas Hofmann spielen für Cuisance (Bank) sowie den gesperrten Stindl und den verletzten Herrmann.

17:45 Uhr: David Alaba rutscht heute nach drei Partien Pause (Rückenprobleme) in die Startelf.

17:30 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker - heute mit dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Trainer Jupp Heynckes wirft die Rotationsmaschine an. Einzig Sven Ulreich, Mats Hummels, Thomas Müller und Joshua Kimmich sind noch mit dabei. Während Ribéry, Martinez, Lewandowski, Robben, James und Rafinha allesamt auf die Bank rotieren, steht Boateng nicht im Kader. Neu im Team: Sandro Wagner, Niklas Süle, Thiago, Juan Bernat, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und David Alaba.

Vorbericht

Für Bayern-Trainer Jupp Heynckes ist die Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) eine Reise in die Vergangenheit. Von 1963 bis 1967 und von 1970 bis 1978 schnürte der ehemalige Stürmer seine Kickstiefel für die Fohlen.

An der Seite von Gladbachs Legenden Günter Netzer und Rainer Bonhof feierte Heynckes große Erfolge. Von 1979 bis 1986 war der heute 72-Jährige dann noch Trainer bei den Gladbachern. Nun, beim letzten Duell seiner Trainer-Karriere, hat Heynckes mit den Bayern bereits den Meistertitel eingesackt (Die Tabelle der Bundesliga), und die Gladbacher kämpfen noch um einen Platz im internationalen Wettbewerb.

Dennoch wird der Bayern-Trainer keine Rücksicht auf seinen Ex-Verein nehmen, da für die Müncher am Dienstag schon das Pokal-Halbfinale in Leverkusen auf dem Plan steht.