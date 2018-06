München/Moskau - ARD und ZDF übertragen bei der Fußball-WM in Russland 56 der insgesamt 64 Spiele live. Die "Lücke" von acht Spielen entsteht durch die zeitgleiche Austragung der jeweils beiden letzten Spiele in den acht Vorrundengruppen. Die jeweils nicht bei ARD oder ZDF übertragene Begegnung ist entweder bei ONE oder ZDFInfo ebenfalls live zu sehen.