Der 73-Jährige warf sie am Donnerstag im Garten des Präsidentensitzes in Prag in ein brennendes Lagerfeuer. Hintergrund ist, dass Kritiker des Präsidenten die rote Unterhose im September 2015 an einem Fahnenmast auf der Prager Burg aufgehängt hatten. Die Gruppe Ztohoven hatte damals erklärt, dies sei die passende Fahne für einen Mann, der sich für rein gar nichts schäme. Die Künstler erhielten Bewährungsstrafen wegen Sachbeschädigung.