Live am Samstagabend Nach dem "Schlag den Henssler"-Aus: Neue Folgen für "Schlag den Star"

Zwei Promis treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an und müssen, wie im Original "Schlag den Raab", in Spielen, in denen Geschicklichkeit, Sportlichkeit oder Wissen gefragt sind, ihr Können unter Beweis stellen. Dem Gewinner winken 100.000 Euro. Zuletzt gewann im August 2018 Comedian Faisal Kawusi (27) haushoch gegen den "Gladiator"-Star Ralf Moeller (59). Wer sich in den neuen Folgen duellieren wird, ist noch nicht bekannt.