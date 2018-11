In der Nacht auf Mittwoch ist Becko vom Tierheimgelände verschwunden. Nach einer Sicherstellung durch die Behörden war der acht Jahre alte, nicht kastrierte Rüde im September 2017 ins Tierheim gekommen. Der Mischling ist ein Listenhund, darf also in Bayern nicht gehalten werden. In der Beschreibung des Tierheims heißt es über den 38-Kilo-Kerl: "Der recht selbstsichere Bursche hat ein ruhiges und souveränes Verhalten. Er geht schön an der Leine und lässt sich nicht zu Pöbeleien provozieren." Deshalb versuchte das Tierheim ihn auch in ein Bundesland zu vermitteln, in dem Listenhunde der Kategorie I erlaubt sind.