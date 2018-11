Cathy Hummels, die Ehefrau von Mats Hummels, entspricht dem schon eher. Sie hat unter den deutschen Spielerfrauen beim FC Bayern mit 380 000 Instagram-Followern die größte Reichweite in den sozialen Netzwerken. Als Moderatorin arbeitete sie bereits für Sky und führte während der WM 2014 in Brasilien für bild.de ein Video-Tagebuch. Bei ihrem Ausflug in die RTL-Show "Let’s Dance" belegte sie den letzten Platz, weil sie die wenigsten Zuschauerstimmen erhielt. Mit ihrer "Hummels"-Schuhkollektion handelte sie sich kürzlich juristischen Ärger mit der Firma Hummel ein.