Linke Schulter betroffen Operation nötig: Frederik von Dänemark verletzt sich beim Skifahren

Kronprinz Frederik von Dänemark (51) hat sich in der vergangenen Woche beim Skifahren verletzt, wie das Königshaus bekannt gab. Demnach habe er sich auf einer Schweizer Piste eine leichte Verletzung an der linken Schulter zugezogen. Der 51-Jährige sei in einem Kopenhagener Krankenhaus untersucht und behandelt worden. Eine Operation war offenbar nötig, diese verlief dem Statement zufolge aber planmäßig. Seine offiziellen Termine werde Frederik trotz der Schulterverletzung wahrnehmen können, heißt es weiter.