"Ich habe in meiner Vergangenheit so viel durchgemacht", beginnt Schauspielerin Lindsay Lohan (32, "Girls Club - Vorsicht bissig!") den 30-sekündigen Trailer zu ihrer neuen Reality-Show. Ab dem 8. Januar 2019 wird die Serie "Lindsay Lohan's Beach Club" auf MTV zu sehen. Doch was erwartet den Zuschauer?