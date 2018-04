Lila Lidschatten im Trend Veilchen oder blaues Auge? Nein, das gehört so!

Lidschatten in einem auffälligen Lila-Ton ist an sich schon ein echter Knaller. Das restliche Outfit sollte deswegen entweder zurückhaltend oder perfekt darauf abgestimmt sein. Schwarz geht also immer und auch Silber sieht in der Kombi toll aus. Doch wer sich noch mehr traut, kann sich auch an die Königsdisziplin wagen: Kleid und Lidschatten in derselben Farbe. Wie das geht, hat zum Beispiel Demi Lovato (25, "Sorry Not Sorry") bei den InStyle Awards bewiesen. Also: Nur Mut zur Farbe!