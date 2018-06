Liegt er im Krankenhaus? Joe Jackson: Rätselraten um seine Gesundheit geht weiter

Knapp zwei Tage ist es her, dass Jermaine Jackson (63) der britischen "Daily Mail" erzählt hat, dass sein Vater Joe Jackson (89) vermeintlich im Sterben liegen soll. Das dementierte der Patriarch des berüchtigten Jackson-Clans und Vater des verstorbenen Michael Jackson (1958 - 2009, "Beat It") jedoch kurz darauf angeblich höchstpersönlich gegenüber der "Bild". Dem Blatt habe er erzählt, dass er sich zu Hause auf seinen 90. Geburtstag freue, der am 26. Juli ansteht - und an dem er sich auch wieder der Öffentlichkeit zeigen wolle. Weitere Medienberichte machen die Verwirrung nun komplett.