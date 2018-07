Via Live-Instagram-Video meldet sich Ruth Moschner am Donnerstagabend aus einem Hotelbett in Köln zu Wort. Erst plaudert sie über Show-Aufzeichnungen und Make-up, dann steht sie ihren Followern Rede und Antwort. Doch immer wieder kommentieren meist männliche User "Schweinskram", wie es die Moderatorin selbst nennt.