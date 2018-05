In Deutschland ist Renault laut Michael Borner "die feste Nummer vier. Man kennt unsere zuverlässigen und robusten Produkte". Dank der 90 bis 100 Pro Plus-Partner in Deutschland hat das Renault-Angebot für Gewerbekunden eine stabile und verlässliche Basis. Ein weiterer Vorteil: Renault Nutzfahrzeuge bietet alle gewünschten Umbaulösungen bis hin zum Kipper oder zum Sortimo-Ausbau entweder aus dem eigenen Haus oder in Zusammenarbeit mit bekannten deutschen Spezialfirmen an. Der Effekt: Die Kunden ersparen sich auf dem Weg zum individuellen Wunschfahrzeug zeitraubende und teure Extratouren.