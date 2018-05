Liebessuche rund um den Globus "Bauer sucht Frau": Das sind die zehn neuen Landwirte

Gesucht und hoffentlich bald gefunden: Zehn Landwirte werden in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" ab dem kommenden Herbst wieder nach dem großen Liebes-Glück Ausschau halten. Nachdem zunächst nur vier der Kandidaten vorgestellt wurden, sind von RTL nun alle Bauern bekanntgegeben worden. Ein Blick auf die Teilnehmerliste zeigt: Dieses Jahr wird Inka Bause (49) erneut rund um den Globus im Einsatz für die Liebe sein. Da wäre zum Beispiel der 45-jährige Bauer Guy aus Luxemburg, der dort 140 Hektar Ackerland bewirtschaftet. Insgesamt hat er 300 Kühe und Kälber, was in der Vergangenheit so manche Frau wohl überfordert hat.