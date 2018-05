Liebesgeschichte im TV Die peinlichsten Momente aus dem "Harry & Meghan"-Film

Wer ist der größere Star?

Prinz Harry spricht in dem Film mit seiner Traumfrau über sein Leben in der Öffentlichkeit, worauf Schauspielerin Meghan tiefgründig anmerkt, vielleicht sei er ja derjenige im Showbusiness... An anderer Stelle bietet der britische Prinz seiner Freundin offenbar zudem an, nach Kalifornien zu ziehen, um dort mit ihr zu leben...

Ein Gedicht führt zum Kuss

Prinz Harry ist - auch im wahren Leben - Initiator der Invictus Games, eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Davon erzählt er im Film auch beim ersten Date. Meghan erwähnt daraufhin das Invictus-Gedicht von William Ernest Henley, aus dem der Prinz spontan ein paar Zeilen zitieren soll: "I am the master of my fate, I am the captain of my soul". Der erste Kuss folgt.

Zwischen "The Crown" und "Suits"

Nach dem ersten Kennenlernen versuchen die beiden im Film offenbar getrennt voneinander mehr über den jeweils anderen zu erfahren: Meghan mit Hilfe von "The Crown", Harry schaut sich "Suits" an, die Anwaltsserie, in der Markle im wahren Leben eine Hauptrolle spielte.