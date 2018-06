Liebes-Streifen "Herzrasen" Gleich drei "Tatort"-Stars in einem gemeinsamen Film

Die Schauspieler Anna Schudt (44), Felix Klare (39) und Mark Waschke (46) sind Stars im "Tatort"-Kosmos. Sie ermitteln in Dortmund, Stuttgart und Berlin. Doch nun stehen sie erstmals gemeinsam vor der Kamera. In Hamburg laufen zurzeit die Dreharbeiten zu "Herzrasen", so der Arbeitstitel, und dabei handelt es sich nicht etwa um ein Crossover der drei "Tatorte", sondern um "einen klassischen Liebesfilm - mit großen Gefühlen, Witz und ernsten Momenten", wie ARD Degeto mitteilte.