Liebes-Post auf Instagram Julia Roberts: Das gibt es bei ihr nur selten zu sehen

In den vergangenen Monaten hielten sich die Gerüchte um eine angebliche Scheidung hartnäckig, jetzt beweist Julia Roberts (50, "Wunder"): Zwischen ihr und Ehemann Danny Moder (49) ist alles in bester Ordnung. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem das Paar in inniger Umarmung an einem Strand zu sehen ist.