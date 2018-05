Liebes-Aus nach 13 Jahren Lilly und Boris Becker: Die Geschichte einer mitunter turbulenten Ehe

"Wir haben uns versprochen, egal was passiert, wir lassen uns nicht scheiden. Wir finden immer eine Lösung, immer einen Weg." Das sagte Boris Becker (50, "Das Leben ist kein Spiel") vor gut einem Jahr noch in der VOX-Sendung "The Story of my Life", doch am heutigen Dienstag scheint alles anders zu kommen. Seine Ehe mit Lilly Becker (41) steht vor dem Aus. Ihr Anwalt Christian-Oliver Moser bestätigte die Trennung des Paares gegenüber der "Bild". Dabei hatte alles so märchenhaft begonnen.