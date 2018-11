Lieber ohne Anti-Zucker-Challenge: So verzichtet man am besten auf das süße "Gift"

Auch Fertigmüsli beinhaltet Berge von Zucker - Cerealien hin oder her! Bequemlichkeit bezahlen wir meist mit vielen (süßen) Zusatzstoffen. Am besten nimmt man sich die Zeit und entrümpelt die Vorratskammer mal so richtig: Tütensuppen und Fertigsoßen raus, Obst und Gemüse rein!

Das Schöne an der Challenge ist: Je weniger Zucker wir zu uns nehmen, desto weniger Verlangen haben wir danach. Wenn der Körper einen gewissen "Zuckerstandard" gewöhnt ist, will er diesen auch halten. Durchbrochen wird diese Spirale dadurch, den Körper zu entwöhnen. Was er nicht vermisst, verlangt er auch nicht!