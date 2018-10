Liebe auf Persisch, 72 Stunden, ... TV-Tipps am Freitag

21:00 Uhr, ONE, Henry & Julie - Der Gangster und die Diva, Gaunerkomödie

Gegen seinen Willen wird Henry (Keanu Reeves) in einen Bankraub verwickelt und muss drei Jahre unschuldig hinter Gitter. Wieder auf freiem Fuß, will er den Coup nachholen - die Strafe hat er ja schon verbüßt. Um einen vergessenen Tunnel zu nutzen, der von einem Theatergebäude zum Tresorraum führt, schließt er sich einem Ensemble an, das gerade Tschechow probt. Als er sich in die Hauptdarstellerin verliebt, gerät sein Plan durcheinander.