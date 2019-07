München -Der Sommernachtstraum hat wieder sein buntes Feuerspektakel in den Himmel gemalt – und nicht nur die 33.000 Besucher des Festes im Olympiapark konnten das Feuerwerk sehen. In der ganzen Stadt schauten Münchner Samstagnacht für 33 Minuten in den Himmel. So lange dauerte das Feuerwerk, das Simone Franciosi und sein Kollege Thomas Jorhann sechs Monate lang vorbereitet haben. Es ist das größte Feuerwerk Deutschlands und jede Zündung wird einzeln verkabelt.