LGBT-Gemeinschaft steht hinter ihr Stormy Daniels bekommt in Kalifornien ihren eigenen Ehrentag

Stormy Daniels (39) bekommt Rückendeckung: Die Porno-Darstellerin, die angeblich eine Affäre mit Donald Trump (71, "Great Again!") gehabt haben soll, steht in ihrem Rechtskampf gegen den US-Präsidenten nicht alleine da. Am heutigen Mittwoch wurde die 39-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, von der Stadt West Hollywood in Kalifornien ausgezeichnet. Ihr stets furchtloses Handeln solle belohnt werden.