Lewis, Wallander, ... Krimi-Tipps am Freitag

21:45 Uhr, ZDFneo, Lewis: Gefangen im Netz

Die Literaturprofessorin Miranda Thornton (Julie Cox) wird tot in ihrem Stadthaus in Oxford aufgefunden. Auf den ersten Blick spricht vieles für Selbstmord. Thornton, die jahrelang das Image der selbstbewussten Singlefrau verkörperte, war offenbar mit Ende 30 zu der Erkenntnis gelangt, nicht länger allein leben zu wollen. Bei der Partnerschaftsbörse "Heart and Soul" hatte sie deshalb ein Video ins Netz gestellt. Dieses landete unter noch ungeklärten Umständen bei dem zynischen Internetportal "Barker's" und wurde dort von Tausenden von "Viewern" mit reichlich Spott überschüttet. Sollte Miranda Thornton ihrem Leben aus Scham selbst ein Ende bereitet haben?