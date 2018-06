Lewis, Die Toten von Turin, ... Krimi-Tipps am Freitag

22:30 Uhr, ZDF, Professor T.: Die Abrechnung

Während einer Karnevalsfeier wird der bereits stark angetrunkene Marc Leyendecker (Alexander Schubert) am Telefon Zeuge, wie seine Ehefrau Johanna zu Hause ermordet wird. Am Tatort bietet sich den Kripo-Beamten Anneliese Deckert (Lucie Heinze) und Daniel Winter (Andreas Helgi Schmid) ein grauenvolles Bild. Der Täter hat mehrfach mit einem Küchenmesser auf die Schulinspektorin eingestochen, die qualvoll an ihrem eigenen Blut erstickte.