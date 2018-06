Luca Toni rät den Bayern: Lasst Lewandowski gehen

"Mauro Icardi von Inter Mailand wäre perfekt für Bayern. Er ist sehr stark und jünger", schwärmt der Italiener in der "Sport Bild" und rät den Bayern-Bossen, dem abwanderungswilligen Lewandowski keine Steine in den Weg legen. "Wenn ein Spieler gehen will, sollte man ihn ziehen lassen", wird der 41-Jährige zitiert.