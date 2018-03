Da Dammerl und die Ex-Kreisrätin

Raus aus dem Kreistag, raus aus dem Marktgemeinderat – der tiefe, politische Fall der Christine Huber war ein Thema. Unverständlich, meinte der "Dammerl", der Christine Huber eigentlich für die Auszeichnung "Ehrenamt" vorgesehen hatte.

"Nur weil jemand ned bis drei zählen ko und statt zwoa Wohnungen glei drei Wohnungen in fünf Häuser baut, gibt’s doch koan Grund, so eppan auszuschließen. I moan, de guade Dame macht des doch ned wegen am Geld. Es geht doch ois nur um an guaden Zweck", stellte der Dammerl fest und legte nach: "Dass sie des no grad selber glaabt..."Dass die Ex-Kreisrätin Wohnraum für Flüchtlinge schaffen muss, verstand der Redner eh nicht: "Da hätt sie doch bloß mit dem Landrat Peter Dreier reden solln. Der hätt de scho mit Bussen nach Berlin auffe gschickt", klärte der Dammerl auf. Leider können die Ergoldinger dem neuen Pfarrer Josef Vilsmeier keine "ehrwürdige" Bleibe bieten, weil der Pfarrhof recht marode ist, meinte "da Dammerl" – und war über das Ausweich-Domizil Oberglaim nicht wirklich glücklich: "Mia wissn scho, dass es wos Scheenas gibt, ois in Obergloam zu hausen." Deshalb, so Thomas Dziurdzia, habe man in Ergolding alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der neue Pfarrhof fertig wird. Für den Innenausbau habe man den "Protz-Bischoff" von Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst, verpflichtet, damit sich Pfarrer Vilsmeier bald in einer goldenen Badewanne entspannen könne. Pfarrer Josef Vilsmeier sah der "goldenen Zukunft" mit lachendem Gesicht entgegen.