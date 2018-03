Leute in Landshut Empfang des BDS: Frühlingserwachen bei -15 Grad

Nach der Einführung in den Abend durch BDS-Vorstand Christian Pöhner übernahm der Neue gleich das Wort: Keine andere Stadt in Bayern würde pro Kopf in den kommenden Jahren so viel Geld in Bildung und Infratruktur investieren wie Landhut, so Putz. Er sprach von Rekordinvestitionen - und das bei einem relativ sparsamen Haushalt, den die Stadt verabschieden konnte. Sogar 13 Millionen Euro für Rücklagen und Kreditrückzahlungen seien übrig geblieben. Auch an veralteten Strukturen in der Stadtverwaltung werde gearbeitet. In diesem Bereich habe die Stadt erheblichen Nachholbedarf. Noch dieses Frühjahr will der OB das neue Konzept "Landshut Digital" kommunizieren - vom digitalen Parkleitsystem und WLAN-Spots im ganzen Stadtgebiet.