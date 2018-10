München - Die Polizei sorgt nicht nur für Ordnung - sondern auch für Stimmung. Dass sie auch Party können, zeigen in diesen Tagen Beamte der Bundespolizei. Aus den Lautsprechern ihres Spezialbusses am Heimweg vom Münchner Oktoberfest zur S-Bahn schallen leicht blechern die Wiesn-Dauerbrenner "Atemlos", "Hulapalu" und andere Gassenhauer. Allabendlich verwandeln die Beamten so den Asphalt auf der Hackerbrücke in ein Tanzparkett. Schon am ersten Wiesn-Abend tanzten bis zu 80 Menschen nach den Polizei-DJs. "Cool, dass die Polizei das jetzt macht", findet ein Wiesn-Besucher. (Alle Infos zur Wiesn finden Sie in unserem Newsblog)