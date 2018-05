München - Am Samstag steigt das große Jupp-Finale in Berlin, wenn der FC Bayern sich gegen Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal und damit das Double holen will – doch bereits am Donnerstag wurden an der Säbener Straße einige Augen feucht: Nach Heynckes' letzter Trainingseinheit auf dem Bayern-Gelände standen die Mitarbeiter des Klubs Spalier für den 73-Jährigen, sie klatschten Heynckes Beifall und verabschiedeten ihn mit Blumen und ganz vielen Pokalsieger-Wünschen vor seiner finalen Reise als Trainer.