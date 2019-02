Das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) beim FC Liverpool wird der 35-Jährige sicher verpassen, für das Rückspiel dann am 13. März hat er immerhin noch Hoffnung. "Vom Kopf her ist es nicht leicht, du willst arbeiten, du fühlst dich eigentlich gut", sagte der Bayern-Star. Die Gedanken an die Benfica-Partie helfen aber: "Mein letztes Spiel war das beste Beispiel. Und ich habe das Gefühl, wenn ich wieder zurück bin, mache ich so weiter."