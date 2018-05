München - Bei der letzten Trainingseinheit des FC Bayern an der Säbener Straße vor dem Pokalfinale in Berlin wirkten gleich mehrere Spieler nicht mit: Thomas Müller musste aufgrund eines Magen-Darm-Infekts schon den zweiten Tag pausieren. Auch Arjen Robben und Joshua Kimmich fehlten beim Mannschaftstraining, sie bereiteten sich individuell auf das Spiel am Samstag im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (ab 20 Uhr in der ARD, auf Sky und im AZ-Liveticker) vor.