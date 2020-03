Experten-Analyse: Letzter Auftritt von Meghan und Harry

Meghan wollte nach außen Einigkeit und Stärke demonstrieren, während Harry anscheinend sein Strahlen verloren hat. Doch was steck hinter seinem grimmigen Blick vor und während des Gottesdienstes? Royal-Experte Jürgen Worlitz sagt gegenüber "Watson": "Man merkte. sie genoss diesen letzten Auftritt als amtierende Herzogin von Sussex so, als wäre es keineswegs ihr letzter. Es war für sie eine super Gelegenheit, sich noch einmal voll in Szene zu setzen, so als wollte sie sagen: 'Keine Sorge, wir kommen wieder, wir sind unverzichtbarer Teil einer modernen Monarchie.' Genau diese Botschaft aber ließ bei Harry anscheinend ein wenig Bauchgrimmen aufkommen. Ahnte er womöglich, dass sein königliches Elternhaus auch ohne ihn und Meghan fortbestehen wird, auch ohne Superstars, dafür mit William und Kate, die beide für Kontinuität und Zuverlässigkeit stehen?"