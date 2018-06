Endspurt im NSU-Prozess Pflichtverteidiger fordern sofortige Freilassung Zschäpes

Die Brandlegung in der Fluchtwohnung in Zwickau sei "alles, was von der Anklage des Generalbundesanwalts übrig bleibt", sagte Heer. Eine konkrete Strafmaß-Forderung dafür nannte er nicht. Er argumentierte aber, die maximal mögliche Strafe sei mit der mehr als sechsjährigen Untersuchungshaft abgegolten. "Daher ist die sofortige Haftentlassung geboten." Anzeichen dafür, dass das Oberlandesgericht darüber bereits vor dem anstehenden Urteil entscheiden könnte, gab es zunächst nicht.

Heer beklagte schon zu Beginn des Plädoyers der drei Anwälte, das mehrere Tage dauern soll, Zschäpe habe "keinen fairen Prozess erfahren". Nicht nur Generalbundesanwalt und Bundeskriminalamt, auch das Gericht selbst habe "gravierende Verfahrensverstöße begangen".

Diese hätten bereits mit den ersten Polizeikontakten Zschäpes begonnen und sich durch das gesamte Ermittlungsverfahren und den Prozess selbst gezogen. Unmittelbar nach ihrer Festnahme habe ein Beamter Zschäpe in ein halbstündiges "lockeres Gespräch" verwickelt und behauptet, es gehe ihm nicht um verfahrensrelevante Themen. Gleichwohl habe er Aussagen Zschäpes über deren Familiensituation, über ihre Flucht und die Konspiration im Untergrund protokolliert.

Ebenso habe sich später ein Beamter des Bundeskriminalamtes verhalten, der Zschäpe auf einem Transport begleitete. Das Verhalten der Polizisten sei durchweg rechtswidrig gewesen, kritisierte Heer und warf dem BKA "planvolle und systematische Rechtsverstöße" vor.

Zugleich beklagte er eine Vorverurteilung Zschäpes und attackierte dabei auch den früheren Generalbundesanwalt Harald Range und BKA-Chef Jörg Zierke: Beide hätten Zschäpe bereits früh als Mitglied einer "Mörderbande" oder des "Zwickauer Mördertrios" bezeichnet.

Auch den OLG-Senat deckte Heer mit scharfer Kritik ein: Als Zschäpe mit ihren drei Anfangsverteidigern brach, habe das Gericht hinter dem Rücken der Anwälte mit anderen Juristen verhandelt. Dass Zschäpe eine Aussage plane, hätten die Anwälte aus Medien erfahren.

Heer griff auch Zschäpes Vertrauensanwälte an, die ihrer Mandantin zu einer schriftlichen Einlassung geraten hatten. Beide seien "de facto zu einer ordnungsgemäßen Beratung nicht in der Lage" gewesen. Zschäpe aber habe auf den Rat ihrer neuen Verteidiger gebaut und sei selbst nicht imstande gewesen, "Risiken bei der Abfassung der Erklärung durch Rechtsanwalt Borchert zu überblicken". Der Senat werde sich deshalb nur begrenzt auf Zschäpes Erklärungen stützen können.

Zuletzt hatten im NSU-Prozess die Verteidiger der vier Mitangeklagten Zschäpes plädiert. Heer, Stahl und Sturm beenden nun die Reihe der Schlussvorträge, die Ende Juli 2017 mit dem Plädoyer der Anklage begonnen hatte. Damit könnte in absehbarer Zeit ein Urteil kommen - wenn es nicht, wie schon so oft, neue Verzögerungen gibt.