Letzte Folge im Frühjahr 2019 "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Lea Marlen Woitack steigt aus

Eine Entscheidung, die nicht nur die Fans, sondern auch die Macher der Serie trifft. "Mit Lea Marlen Woitack verlieren wir eine geschätzte Kollegin, die uns in den letzten Jahren mit ihren Geschichten in ihrer Rolle Sophie auf ihre emotionale Achterbahn mitnahm", erklärt Damian Lott, Producer von "GZSZ" bei UFA Serial Drama. "Wir konnten mit ihr lachen und weinen. Sie dabei begleiten, eine Familie zu gewinnen und ein Kind zu verlieren. Die ganzen geschichtlichen Höhepunkte werden uns lange in Erinnerung bleiben und auch der großartige Einsatz mit dem Lea die Storys mit Leben füllte. Wir wünschen ihr für die zukünftigen Projekte alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Wer weiß, man soll ja nie Lebewohl sagen, sondern immer auf Wiedersehen."