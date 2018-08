Letzte EM für Olympiasieger Vorbild, Kampfsau, Lichtgestalt: Robert Harting wird fehlen

Der 33 Jahre alte Berliner nimmt an diesem Dienstag seine letzte Leichtathletik-Europameisterschaft in Angriff; beim Berliner ISTAF verabschiedet sich der Olympiasieger am 2. September endgültig von seinen Fans. Auch viele seiner Mitstreiter, Kollegen und Konkurrenten werden den erfolgreichsten deutschen Leichtathleten des vergangenen Jahrzehnts vermissen.